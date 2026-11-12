¿Por qué habrá menos puentes festivos en 2027? Así quedó el calendario con 19 feriados en Colombia. Getty Images

Con la proclamación del festivo religioso de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia llegó en 2026 a 19 feriados oficiales, ratificándose como uno de los países que más tienen en el mundo. De acuerdo con Pew Research Center, el promedio anual global es de 13 festivos, lo que deja a Colombia muy por encima, también entre los países de Latinoamérica y de la OCDE.

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En 2027 se repite la misma cantidad de festivos, pero con una distribución diferente, en virtud de los cambios en el calendario y factores como la Ley Emiliani, que traslada las fechas de feriados móviles al lunes siguiente, cuando caen entre semana.

En ese orden de ideas, habrá cambios considerables para los colombianos, puesto que, aunque seguirá habiendo 19 festivos en 2027, se reducirá la cantidad de puentes y fines de semana largos para descansar o viajar.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2027?

Colombia mantendrá los 19 festivos que tuvo en 2026 para 2027, con algunos cambios clave que vale la pena tener en cuenta para planear el calendario laboral y de vacaciones.

En 2027, por ejemplo, la Semana Santa llega más temprano, a finales de marzo, lo que concentra los festivos de la temporada, provocando que abril se sume a febrero y septiembre como un mes más sin descansos remunerados.

Asimismo, pese a que se mantiene la misma cantidad de festivos, en 2027 la distribución en el calendario provoca que la cantidad de puentes se reduzca de 15 a 12.

Calendario de festivos Colombia 2027

El calendario completo de días festivos oficiales para Colombia en 2027 quedó así:

Enero: viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos.

viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos. Marzo: lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo.

lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo. Mayo: sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi.

sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi. Junio: lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús.

lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús. Julio: lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia.

lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia. Agosto: sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen.

sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen. Octubre: lunes 18, Día de la Raza.

lunes 18, Día de la Raza. Noviembre: lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena.

lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena. Diciembre: miércoles 8, Inmaculada Concepción; sábado 25, Navidad.

¿Por qué habrá menos puentes en Colombia en 2027?

Entre las razones para la menor cantidad de puentes, está, por ejemplo, el hecho de que varios festivos fijos caen en fin de semana, como es el caso del Primero de Mayo, 7 de agosto y 25 de diciembre, los cuales serán todos sábado en 2027.

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Además, el Día de la Independencia, el 20 de julio, pasa de lunes a martes, lo que elimina un puente festivo más al ser una conmemoración inamovible.

Por otra parte, los fines de semana largos (sin lunes festivo) también se redujeron, dado que de los 3 que hubo en 2026, el único que queda para el próximo año es el viernes primero de enero.

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