Calendario de festivos 2027: habrá tres meses sin días feriados, conozca por qué. Fotos: Getty Images.

Los días festivos en Colombia tienen gran importancia, ya que estos suelen ser días de descanso que muchos utilizan para irse de viaje, algunos colegios salen a vacaciones y para los trabajadores sirven para poder elegir sus días de descanso.

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Usualmente febrero y septiembre suelen ser los dos meses en los que no hay festivos, pero este año habrá otro mes que se quedará sin estos días de descanso, adicionalmente marzo, mayo y julio tendrán tres festivos cada uno. Le contamos por qué.

Aunque los colombianos seguiremos contando con 19 días festivos durante el año, dos de las fechas de descanso más esperadas del mes de abril pasarán a marzo. Esto modificará la distribución de los días festivos durante el primer semestre.

¿De qué depende la distribución de los días festivos?

En Colombia existe la Ley Emiliani, que establece cuáles son las festividades que se pueden trasladar al lunes siguiente para garantizar un día de descanso remunerado. Sin embargo, hay celebraciones que mantienen su fecha y pueden caer entre semana o incluso durante el fin de semana.

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¿Cuál será el cambio de los festivos en 2027?

El principal cambio para el año 2027 en los festivos se encuentra en Semana Santa, para ese año los festivos caerán el día jueves 25 y el viernes 26 de marzo, estos normalmente caían en durante el mes de abril.

Estos festivos no se trasladan al lunes siguiente, ya que su ubicación responde al calendario litúrgico de la Iglesia católica y a las celebraciones del Jueves Santo y el Viernes Santo, que conmemoran momentos de la pasión de Jesucristo.

Luego de este festivo de semana santa, el siguiente será el sábado primero de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo. Esta fecha tampoco se traslada al lunes siguiente, ya que corresponde a una celebración que mantiene su día en el calendario.

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Calendario de festivos del 2027:

Les contamos cómo se distribuirán los días festivos durante el año 2027 para que pueda agendar sus descansos con tiempo:

Enero: viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos.

viernes primero, Año Nuevo; lunes 11, Reyes Magos. Marzo: lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo.

lunes 22, Día de San José; jueves 25, Jueves Santo; viernes 26, Viernes Santo. Mayo: sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi.

sábado primero, Día del Trabajo; lunes 10, Ascensión de Jesús; lunes 31, Corpus Christi. Junio: lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús.

lunes 7, Sagrado Corazón de Jesús. Julio: lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia.

lunes 5, San Pedro y San Pablo; lunes 12, Virgen de Chiquinquirá; martes 20, Día de la Independencia. Agosto: sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen.

sábado 7, Batalla de Boyacá; lunes 16, Asunción de la Virgen. Octubre: lunes 18, Día de la Raza.

lunes 18, Día de la Raza. Noviembre: lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena.

lunes primero, Todos los Santos; lunes 15, Independencia de Cartagena. Diciembre: miércoles 8, Inmaculada Concepción; sábado 25, Navidad.

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