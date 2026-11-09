Últimos festivos del 2026 en Colombia: Quedan 3 ¿Cuándo son y qué se celebra? Prográmese

A medida que se acerca el cierre de 2026, muchos colombianos comienzan a organizar sus viajes, reuniones familiares y días de descanso. Para lo que resta del año, el calendario nacional establece tres festivos, uno dentro de lo que resta de noviembre y dos para diciembre.

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¿Por qué algunos festivos se trasladan al lunes?

En Colombia, el artículo 1 de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varias festividades nacionales se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. La medida permite que algunas conmemoraciones formen puentes festivos y facilita la organización del descanso.

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. — Artículo 1 - Ley 51 de 1983

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Festivos 2026

Antes de que acabe el 2026, quedan pendientes tres festivos. Aquí le contamos a qué conmemoración o festividad corresponden:

Independencia de Cartagena: lunes 16 de noviembre

El lunes 16 de noviembre será el próximo festivo nacional. La fecha conmemora la independencia de Cartagena de Indias, proclamada el 11 de noviembre de 1811, cuando la ciudad declaró su separación absoluta de la corona española.

Aunque el 11 de noviembre para 2026 es un miércoles, el festivo se traslada al lunes siguiente. Así, quienes trabajan de lunes a viernes podrán disfrutar de un puente festivo entre el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre.

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Día de la Inmaculada Concepción: martes 8 de diciembre

El martes 8 de diciembre se festeja el Día de la Inmaculada Concepción, una celebración de la iglesia católica, en la que se recuerda el dogma de que la Virgen María fue concebida libre del pecado original.

Esta fecha es relevante en Colombia, pues está vinculada con la tradición del Día de las Velitas, que se lleva a cabo durante la noche del 7 de diciembre y marca el inicio de las celebraciones navideñas. Al ser un festivo de fecha fija, no cuenta con traslado.

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Navidad: viernes 25 de diciembre

El último festivo de 2026 será el viernes 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, una de las principales festividades del cristianismo, que conmemora el nacimiento de Jesucristo.

Al igual que con la celebración de la Inmaculada Concepción, no cuenta con traslado; por ello permitirá un fin de semana de tres días. Además, será el último día de descanso remunerado contemplado en el calendario nacional antes de finalizar el año.

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