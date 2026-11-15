“Tendrán que responder ante la justicia”: De la Espriella sobre ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’

“A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos”: presidente Abelardo de la Espriella sobre captura de alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’.

Además, advirtió que “a los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado!”.

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