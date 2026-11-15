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15 nov 2026 Actualizado 13:56

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Justicia

“Tendrán que responder ante la justicia”: De la Espriella sobre ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió, a través de su cuenta de X, a las capturas de alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’ durante el fin de semana.

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Presidente Abelardo de la Espriella. (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
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“A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos”: presidente Abelardo de la Espriella sobre captura de alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’.

Además, advirtió que “a los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado!”.

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Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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