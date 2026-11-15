Comandante de guardia en Girón, investigado por presunto acoso sexual a una subordinada

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Mauricio Castaño Trespalacios, comandante de guardia de la estación de Policía de Girón, Santander, por presuntos actos de hostigamiento y asedio sexual contra una auxiliar que estaba bajo su mando.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos habrían ocurrido en febrero de 2026, cuando el uniformado se desempeñaba como intendente jefe. Al parecer, habría aprovechado su posición de superioridad para acercarse en repetidas ocasiones a la auxiliar que prestaba sus servicios en la estación.

La investigación busca establecer si el funcionario realizó presuntos tocamientos no consentidos en zonas íntimas del cuerpo de la mujer, además de insinuaciones y propuestas de contenido sexual.

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Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima, a título de dolo. Con la formulación del pliego de cargos, el Ministerio Público busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y determinar la eventual responsabilidad disciplinaria del uniformado.