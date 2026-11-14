“Exijo al ELN la liberación inmediata de la subintendente Camila: Gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hizo un contundente llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien exigió la liberación inmediata de la subteniente Camila Pantoja, secuestrada por ese grupo armado ilegal.

El mandatario rechazó las condiciones que la guerrilla pretende imponer para devolverle la libertad y cuestionó el uso de videos en los que, según afirmó, la uniformada estaría siendo obligada a emitir declaraciones bajo presión.

El pronunciamiento se produjo tras conocerse un video en el que la subteniente clama por su libertad. Frente a estas imágenes, el gobernador manifestó que la situación evidencia la indefensión en la que se encuentra la mujer, quien estaría siendo sometida a amenazas y presiones mientras permanece en poder del ELN.

“Claramente se nota que ella no quiere decir algunas de las cosas que aparecen en el video” señaló el mandatario, al cuestionar que el grupo armado se aproveche de la condición de vulnerabilidad de una persona secuestrada para obligarla a emitir determinados mensajes.

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Durante su declaración, el gobernador también hizo un llamado a los colombianos para que no olviden los delitos cometidos contra la libertad y la integridad de las personas, y advirtió que este tipo de acciones no pueden quedar sin consecuencias judiciales.

“Estos delitos son imperdonables, no puede haber impunidad. Si nosotros generamos procesos de paz perdonando conductas como estas, se van a repetir”, expresó.

El mandatario calificó el secuestro y las presiones contra la uniformada como hechos inaceptables y rechazó que estas prácticas puedan ser toleradas o justificadas en cualquier escenario de negociación con grupos armados ilegales.

Finalmente, el gobernador de Santander reiteró que la prioridad debe ser garantizar la vida y la libertad de la subteniente Pantoja, para que pueda regresar a su hogar y reencontrarse con sus familiares.

“Exijo como gobernador del departamento de Santander que el ELN libere inmediatamente a la subteniente para que pueda estar con su familia. El ELN no puede poner condiciones sobre la libertad y la vida de las personas”, puntualizó.

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Con este pronunciamiento, el mandatario departamental se sumó a las voces que reclaman la liberación de la uniformada y manifestó que la libertad de las personas no puede convertirse en un instrumento de presión o negociación por parte de los grupos armados ilegales.