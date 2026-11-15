Cali y El Dandee aplazan su concierto en Bucaramanga: esta es la razón

El concierto de Cali y El Dandee, que estaba programado para este domingo 15 de noviembre en Bucaramanga, fue aplazado. Así lo anunció el Instituto Municipal de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, donde explicó que la decisión obedece a la situación aérea en Estados Unidos.

La presentación del dúo colombiano estaba prevista como el evento principal del gran concierto del EMA Fest, en el Patio Rosado del Centro Cultural del Oriente, con entrada gratuita y participación de artistas locales.

A través de un comunicado, la organización señaló que comprende la expectativa que había generado este encuentro musical y agradeció la comprensión del público ante la decisión.

Por ahora, no se ha confirmado una nueva fecha para el concierto. El Instituto de Cultura y Turismo informó que próximamente anunciará cuándo se realizará la presentación y entregará más detalles sobre la reprogramación. Sin embargo, el IMCT indicó que las presentaciones de los artistas locales continuará con la programación establecida.

De esta manera, quienes esperaban ver en Bucaramanga a los intérpretes de éxitos como ‘Yo Te Esperaré’, ‘Por Fin Te Encontré’ y ‘La Estrategia’ deberán estar atentos a los próximos anuncios oficiales.