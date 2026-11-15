Mujer dio a luz en la entrada de un hospital en Barrancabermeja, Santander

Una mujer dio a luz en la bahía de taxis del Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Santander, durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre. El hecho generó polémica en redes sociales, donde inicialmente se aseguró que la gestante llevaba varias horas esperando atención.

Según las versiones conocidas, la mujer ingresó al hospital hacia las 9:00 de la noche del sábado, cuando ya presentaba fuertes dolores y necesitaba atención obstétrica.

¿Qué respondió el hospital?

A través de un comunicado, el Hospital Regional del Magdalena Medio aseguró que, tras revisar los registros de admisión, la historia clínica y las cámaras de seguridad, estableció que la paciente ingresó a urgencias a las 12:57 de la madrugada y no a las 9:00 de la noche del día anterior, como se había difundido.

La institución explicó que desde su llegada se inició el proceso de atención y que el personal de enfermería le indicó la toma de signos vitales y la realización de un monitoreo fetal, procedimiento necesario para evaluar el bienestar de la madre y del bebé.

No obstante, según la versión del hospital, la mujer manifestó que no deseaba continuar con los procedimientos y expresó su intención de retirarse voluntariamente junto a su acompañante para dirigirse a otra institución.

El agente interventor del hospital, Andrés Manosalva, explicó que en ese momento el servicio de sala de partos también atendía otro nacimiento.

“En el momento de su ingreso, nuestra sala de parto se encontraba atendiendo otro nacimiento y el médico estaba culminando dicho procedimiento para continuar con la valoración médica de esta paciente”, señaló.

El funcionario agregó que, según los registros de la historia clínica, aproximadamente 20 minutos después de su ingreso la paciente decidió retirarse, pese a que el personal le habría solicitado permanecer en la institución.

El parto ocurrió cuando salía del hospital

Sobre el momento del nacimiento, Manosalva indicó que, cuando la mujer se dirigía hacia la salida, se presentó un parto precipitado en las inmediaciones de la bahía de taxis.

“Minutos después se presenta un parto precipitado en la entrada del hospital. Inmediatamente, nuestro equipo asistencial intervino de inmediato para atender a la madre y al recién nacido, quienes fueron ingresados nuevamente para completar su atención”, afirmó.

El hospital también informó que actualmente tanto la madre como el bebé presentan una evolución satisfactoria y reciben atención y seguimiento por parte de los profesionales de salud.

Habrá revisión del caso

El agente interventor aseguró que la institución continuará revisando lo ocurrido y escuchará tanto al personal que participó en la atención como a la paciente y su acompañante.

“No queremos buscar culpables en esta situación, simplemente tratamos de proteger la vida, pero también de esclarecer los hechos y garantizar que cada madre y cada recién nacido reciban una atención oportuna”, manifestó.

Además, anunció que se comunicó con la Secretaría de Salud de Barrancabermeja para realizar un acompañamiento y una auditoría conjunta. También informó que el caso será notificado a la Secretaría de Salud de Santander y a la Superintendencia Nacional de Salud.