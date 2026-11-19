Bucaramanga fue escenario de dos manifestaciones por motivo del paro nacional convocado por organizaciones obreras, que reunieron a sindicatos, ambientalistas, docentes, estudiantes, otros sectores sociales que expresaron su rechazo a la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno Nacional.

Una de las concentraciones tuvo lugar en la Puerta del Sol, mientras que otra movilización partió desde la Universidad Industrial de Santander (UIS). Ambas tenían como punto de encuentro la Plaza Luis Carlos Galán, en el centro de la ciudad.

El presidente del Sindicato de Educadores de Santander (SES), Heriberto Delgado, destacó la participación de los manifestantes y aseguró que la jornada tuvo una convocatoria similar a la registrada el pasado 14 de octubre.

“Es muy parecido a la movilización del 14 de octubre, nos encontramos con buena participación en esta movilización con el fin de rechazar la llamada reforma tributaria del Gobierno actual”, manifestó.

Alcalde autorizó intervención del Esmad ante bloqueos

En medio de las movilizaciones, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que solicitó la intervención de la Policía Nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios,(ESMAD) para despejar un bloqueo registrado en la carrera 27 con calle 56.

Según el mandatario, la decisión se tomó luego de agotar las etapas de prevención y diálogo contempladas en el Decreto 1525 de 2026, con el propósito de recuperar la movilidad en este corredor vial.

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“Solicité el uso de la fuerza por parte de nuestra Policía Nacional en su especialidad ESMAD, de cara a un bloqueo ilegal por parte de los protestantes a la altura de la carrera 27 con calle 56. Ninguna vía se puede bloquear y después de haber agotado las etapas de prevención de diálogo (...) procedimos a recuperar el orden de esta importante vía”, indicó.

El mandatario agregó que, tras la intervención, los manifestantes continuaron su desplazamiento por la vía principal hacia el centro de Bucaramanga.

Asimismo, señaló que las autoridades permanecieron en el Puesto de Mando Unificado (PMU), con acompañamiento de la Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras entidades, para monitorear el desarrollo de la jornada.

Portilla aseguró que el objetivo era garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y movilidad de quienes no participaban en las manifestaciones.