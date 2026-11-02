MinCiencias denuncia presuntas irregularidades por $9.800 millones en contratos del gobierno pasado

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación trasladó a los organismos de control hallazgos preliminares por más de 9.800 millones de pesos, relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a proyectos y actividades de ciencia e investigación. La revisión corresponde a contratos y operaciones ejecutadas entre noviembre de 2024 y julio de 2026.

Entre las situaciones identificadas, la cartera mencionó 32.300 almuerzos sin registros que permitieran establecer quiénes los recibieron, servicios certificados antes de su ejecución, inconsistencias en las fechas y precios que no tendrían una justificación clara. También reportó eventos para miles de personas sin soportes suficientes sobre la infraestructura o la capacidad logística para realizarlos.

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De acuerdo con el Ministerio, algunos de los contratos estaban relacionados con operaciones logísticas y se adelantaron durante el periodo de Ley de Garantías. Frente a estos resultados, la entidad anunció que congeló los pagos y que no autorizará nuevas adiciones presupuestales mientras avanza la revisión. Los hallazgos fueron remitidos a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, determinen si hay responsabilidades.

La cartera señaló que estos son resultados preliminares y reiteró que los recursos destinados a la ciencia deben beneficiar a investigadores, universidades y nuevas generaciones. El propósito, según explicó, es fortalecer los controles sobre la ejecución del presupuesto y garantizar que la inversión pública cumpla su objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo científico del país.