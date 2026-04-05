Así recomiendan algunos estudios científicos que lave alimentos orgánicos como frutas y verduras

A la hora de consumir alimentos orgánicos como frutas y verduras o preparando insumos con base en estos, es importante despejar los químicos que conservan desde su cultivo.

Según informa la Environmental Working Group (EWG) en su lista de alimentos con mayor contaminación de 2026 (Dirty Dozen), las espinacas, fresas, uvas, papas, manzanas, entre otras, son alimentos altamente afectados por el uso de pesticidas, los cuales pueden acarrear enfermedades por su consumo.

Entre estas, la exposición a estas sustancias se asocia con malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, problemas de aprendizaje y una menor concentración de espermatozoides en adultos, como menciona La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Debido a esto, varias agencias de salud como las mencionadas recomiendan lavar los alimentos antes de su consumo, pero antes de hacerlo debe tener en cuenta algunas recomendaciones. Estas son algunas de las precauciones de las que debe tomar nota.

Lea más: Alerta por uso incorrecto de productos químicos: más de 4 mil emergencias en primer semestre de 2025

¿Hay que lavar todos los alimentos siempre?

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (Food Standards Agency), así como la EWG han ofrecido consejos para la limpieza de alimentos orgánicos. En el caso de vegetales y frutas, en la mayoría de casos es recomendable hacer limpieza para eliminar las bacterias que quedan en los alimentos por el uso de pesticidas. Después de esto, es importante lavarse las manos y los utensilios por donde pasaron los alimentos para eliminar todo agente infeccioso que se esparza sobre el ambiente.

No obstante, esto no aplica para carne, pescado ni las aves crudas. Poner estas en remojo o bajo el grifo puede tener el efecto contrario, pues salpica las bacterias sobre las manos, ropa, utensilios y superficies de trabajo sin mayores beneficios, como menciona el Centro de Control de Enfermedades.

Estos son 2 métodos para lavar sus alimentos en casa según la EWG

Enjuague con agua del grifo

Sostenga el alimento bajo agua tratada, frotándolo suavemente con las manos.

En el caso de alimentos más firmes (papas, zanahorias), use un cepillo.

Enjuague y limpie con las manos durante al menos 20 segundos.

Remojo en agua del grifo

Llene un recipiente o fregadero limpio con agua.

Ponga los alimentos en el recipiente y mantenga el remojo entre 10 y 15 minutos.

Saque los alimentos del agua para que la suciedad quede en el fondo.

Enjuague nuevamente.

Tenga en cuenta a la hora de lavar alimentos

Enjuague la superficie de las frutas con cáscara no comestible (como el aguacate) antes de cortar o dividir.

(como el aguacate) antes de cortar o dividir. En los casos de frutas como bayas o uvas, es mejor remojarlas y enjuagarlas suavemente.

Los estudios científicos no son concluyentes respecto al uso del bicarbonato como agente que mejora la limpieza de alimentos. En algunos casos estropea el sabor o no es más efectivo que el agua.

como agente que mejora la limpieza de alimentos. En algunos casos Para alimentos duros (como papas), use un cepillo o paño para restregar.

Cada uno de estos métodos puede bajar los niveles de pesticida de los alimentos, mas no elimina la totalidad de estas sustancias.

Estos métodos no funcionan de igual forma para todos los alimentos que se usen. Algunos pesticidas son más difíciles de remover que otros, especialmente si los químicos penetran más allá de la superficie del alimento.

Evite jabones, detergentes, blanqueadores u otros elementos de limpieza que no hayan sido confirmados para la limpieza de alimentos, pues su eficacia aún no ha sido certificada.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: