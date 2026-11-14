Congreso explicó por qué se limitó un ingreso al Capitolio “solo para congresistas”

Imagen de referencia de la Plaza de Bolívar, apuntando hacia el Congreso. (Crédito: Getty Images) / A la derecha, imagen del interior del Congreso de la República. (Cortesía: Colprensa - Catalina Olaya).

La entrada al Capitolio Nacional por la carrera Séptima ahora tiene un aviso que advierte que se trata de un “ingreso exclusivo para congresistas y altos funcionarios”. Se trata de una medida que limita el ingreso de ciertos visitantes por el pasillo que conecta los recintos de la plenaria con el edificio nuevo del Congreso.

El aviso generó la molestia de varios funcionarios e incluso de algunos congresistas, como el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico. “Todos los trabajadores del Congreso tienen derecho a transitar por los pasillos del edificio. Esto no tiene presentación, está mal, es discriminación en razón del ingreso. ¿No ganan lo suficiente para caminar por donde caminamos los congresistas?”, escribió el legislador en sus redes sociales.

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De acuerdo con Flórez, esa directriz incluso limitaba el tránsito libre de los funcionarios de las unidades de trabajo legislativo; es decir, los asesores de los mismos congresistas. Por esa razón, el senador pidió a la mesa directiva retirar el letrero y desistir de la idea de hacer exclusivo ese ingreso.

Sin embargo, este viernes se conoció la respuesta oficial de la Secretaría del Senado, en cabeza de Diego González. De acuerdo con un comunicado, la medida obedece a cuestiones de seguridad, ya que varios congresistas manifestaron que suelen ser abordados por diferentes personas en ese lugar, lo que complicaba el tránsito y generaba “situaciones que comprometen su seguridad”.

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La Secretaría también agregó que no existe ningún tipo de discriminación contra los empleados de seguridad, los encargados del aseo ni, en general, los funcionarios del Congreso. En este punto, señaló que todos ellos cuentan con un carné que les permite transitar por los diferentes espacios del Congreso y que existe un túnel entre el Capitolio y el edificio Nuevo del Congreso para facilitar esos desplazamientos.

“No confundamos seguridad con discriminación, ni convirtamos una medida legítima de prevención en una polémica construida sobre información incompleta”, remató el comunicado.