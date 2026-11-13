Estados Unidos supera los 5.400 casos de sarampión y pone en riesgo su estatus sanitario

Estados Unidos ha registrado 5.412 casos de sarampión en lo que va de 2026, frente a los 2.289 reportados durante todo el año pasado. El aumento de contagios representa el mayor registro desde 1991 y ha reavivado las alertas sobre la propagación de una enfermedad que el país había logrado eliminar.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones se han extendido a 47 territorios y se han presentado 43 brotes. Además, el 96 % de los casos corresponde a personas que no estaban vacunadas o cuyo estado de inmunización se desconoce.

Uno de los factores que preocupa a las autoridades es la disminución de la vacunación infantil. La cobertura entre los niños en edad preescolar pasó del 95 % en 2019 al 92 % en 2026, una reducción que deja a unos 280.000 menores en riesgo. Según los estudios, se necesita una cobertura del 95 % para alcanzar la inmunidad colectiva.

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Ocho muertes asociadas al sarampión

Pensilvania es uno de los territorios más afectados, con más de 1.500 casos confirmados y seis fallecimientos, según su Departamento de Salud. A este balance se suman las muertes de un menor en Wisconsin y otra persona en Nueva York.

Mientras las autoridades estatales reportan ocho fallecimientos, el recuento federal provisional de los CDC registra seis, una cifra que todavía puede ser objeto de actualización.

La OPS evalúa si Estados Unidos conserva su estatus sanitario

El repunte de la enfermedad coincide con una revisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un grupo independiente de expertos designado por el organismo analiza si Estados Unidos puede mantener su condición de país que ha eliminado el sarampión. La evaluación se produce después de que Canadá perdiera ese reconocimiento en 2025.

A este escenario se suman los cambios del Gobierno de Donald Trump en las recomendaciones de inmunización. Mediante una orden ejecutiva, la administración redujo de 18 a 11 el número de enfermedades contra las que recomienda vacunar a todos los niños.