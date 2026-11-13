¿Cuándo fue la última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos?. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Este viernes 13 de noviembre, Estados Unidos ordenó suspender los despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones.

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Según la Administración Federal de Aviación (FAA) esta es una orden que aplica para todos los aeropuertos del país, ya que se presenta una falla en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo.

La medida fue adoptada por razones de seguridad y se mantendrá hasta que las autoridades autoricen la reanudación de las operaciones, hay versiones que indican que podría ser sobre las 11 de la noche.

Aunque no se ha establecido el origen del incidente, los primeros reportes señalan a interrupciones en las frecuencias de comunicación utilizadas por los controladores para coordinar los vuelos.

La orden obliga a mantener en tierra los aviones que tenían previsto despegar, mientras que las aeronaves que ya están en vuelo pueden continuar hacia sus destinos. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán gestionados caso por caso.

La interrupción ocurre en medio de los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de navegación aérea estadounidense.

¿Cuándo fue la última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos?

La última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos fue en enero de 2023, ya que una falla informática en el sistema que transmite avisos de seguridad a los pilotos también obligó a suspender temporalmente los despegues en todo el país. Aquella interrupción duró cerca de dos horas.

Desde entonces solo había pasado una vez en la historia de Estados Unidos y fue cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas en el año 2001.

Lo que se sabe:

Por el momento, la información que se tiene es que se está trabajando en la recuperación de las comunicaciones y en el manejo de las aeronaves que se encuentran en vuelo.

La suspensión puede generar retrasos y alteraciones en las conexiones aéreas, por lo que la FAA pidió a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

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