Vuelos en EE. UU.: ¿Qué deben saber pasajeros tras suspensión de despegues? Esto dijo el Gobierno

Este viernes 13 de noviembre de 2026, una falla de comunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo en Estados Unidos llevó a que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender los despegues en aeropuertos del país.

Le podría interesar: Estados Unidos afirmó que la suspensión de despegues aéreos no se debe a un ataque terrorista

Aunque la emergencia se reportó inicialmente en los aeropuertos O’Hare y Midway de la ciudad de Chicago, las restricciones de la FAA se extendieron rápidamente a todas las terminales aéreas del país.

Aunque las autoridades anunciaron que los funcionarios de la FAA trabajan en la identificación y solución del inconveniente, se desconoce hasta el momento la duración que podría tener la contingencia y miles de pasajeros en todo el país esperan obtener solución para sus itinerarios de viaje.

¿Qué se sabe de la emergencia con la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

La FAA ordenó una medida conocida en el ámbito de la aviación como ground stop en todos los aeropuertos de Estados Unidos, debido a la interrupción temporal de telecomunicaciones.

Lea también: ¿Cuándo fue la última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos?

Según explica la Asociación Nacional de Aviación Comercial (NBAA en inglés), este tipo de restricción se toma cuando el control de tráfico aéreo está inhabilitado para acomodar vuelos adicionales en el sistema, como ocurre en la situación de este viernes 13.

De acuerdo con la FAA, la medida implica:

La suspensión de todos los despegues domésticos.

Los vuelos en el aire deberán continuar su ruta y aterrizar.

Vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.

¿Cuáles son las recomendaciones para los pasajeros y viajeros en Estados Unidos?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dio un parte de tranquilidad para las personas que se encontraban volando y a sus familiares en tierra, señalando que la decisión de la FAA no corresponde a la amenaza de un ataque terrorista.

“No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre”, señaló.

De igual manera, las aerolíneas también han emitido información respecto al incidente para sus pasajeros, ratificando la suspensión de vuelos y el consecuente retraso en todos los itinerarios con la posibilidad de cancelaciones.

En ese sentido, aerolíneas estadounidenses como American Airlines y United han recomendado a los pasajeros estar atentos y monitorear el estado de los vuelos a través de las respectivas aplicaciones y páginas web, con el compromiso de restablecer los vuelos tan pronto como la emergencia lo permita.

Escuchar Caracol Radio en vivo: