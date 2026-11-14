Primera reunión entre la nueva presidenta de la Andi, Luz Murgas y el mandatario De La Espriella

A tan solo unos días de su designación, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió por primera vez con la nueva presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas.

La reunión fue en el avión presidencial, desde donde el mandatario le dio la bienvenida a quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Andi, luego de la renuncia de Bruce Mac Master.

El mensaje del presidente fue claro y es que espera que puedan trabajar de la mano con el sector industrial del país, para llevar a cabo propuestas y responder a las necesidades de los colombianos.

“Bienvenida, presidente muchas gracias por todo lo que hace. Y estoy seguro que de su mano junto al Gobierno nacional, con los industriales, vamos a sacar a este país adelante”, le dijo el mandatario.

¿Qué dijo Luz Stella Murgas?

La nueva presidenta de la Andi, dejó claro su interés por responder a los desafíos del sector empresarial: “los desafíos del país necesitan que sumemos esfuerzos, que construyamos juntos y aquí está el sector empresarial listo para seguir contribuyendo a resolverle las necesidades que verdaderamente tienen los colombianos”.