¡México en el corazón de Bogotá! Fechas y programación del festival gastronómico

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con su estrategia Sabor Bogotá, regresa con su segunda edición del festival cultural México en el corazón de Bogotá.

Un espacio para resaltar las tradiciones de México, país con el que Colombia tiene fuertes lazos de cooperación y saberes.

Fechas de México en el corazón de Bogotá 2026

Tras el éxito de la primera edición del festival mexicano en la capital en 2025, este año regresa el fin de semana para disfrutar de dos jornadas, el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales participarán del evento, tanto locales como internacionales. En esta segunda edición habrá un estado invitado; el estado de Querétaro y el municipio de Santiago de Querétaro serán invitados de honor.

La embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, resaltó lo significativo que es que México, en el corazón de Bogotá, llegue a su segunda edición, al igual que la presencia de diez emprendimientos liderados por mexicanos en Bogotá.

A la celebración se suma la participación de Alas y Raíces, el programa de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que busca acercar al público a las expresiones artísticas y culturales del país, como lo es Día de Muertos, por medio de ‘La ofrenda’.

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Programación México en el corazón de Bogotá 2026

El evento comenzará el sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, que incluirá shows, música, cocina en vivo y artesanías.

Sábado 14 de noviembre

11:00 a. m. - 11:40 a. m.: The essential sound

12:05 p. m. - 12:45 p. m.: Agrupación Ímpetu

1:15 p. m. - 2:00 p. m.: Mariachi Juvenil

2:00 p. m. - 2:20 p. m.: Acto protocolario

2:45 p. m. - 3:30 p. m.: Orquesta Sinfónica de la Policía

4:00 p. m. - 4:45 p. m.: Mariachi Monterrey

5:15 p. m. - 6:00 p. m.: Grupo Frontera Norte

6:30 p. m. - 7:15 p. m.: Mariachi de la Policía Nacional

7:45 p. m. - 8:30 p. m.: Mariachi Los Toritos

Domingo 15 de noviembre

11:15 a. m. - 1:15 p. m.: Música ambiental con Dj

1:35 p. m. - 2:20 p. m.: Mariachi México México

2:45 p. m. - 3:30 p. m.: Agrupación Palo Rojo

4:00 p. m. - 4:45 p. m.: Agrupación Norteño

5:15 p. m. - 6:00 p. m.: Eduardo Olivera y su Mariachi

6:30 p. m. - 7:15 p. m.: Mariachi de la Policía Nacional

7:45 p. m. - 8:30 p. m.: Banda Continental de Mazatlán

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Recomendaciones para asistir a México en el corazón de Bogotá

El ingreso se realizará por el arco ubicado sobre la carrera Séptima frente a la Catedral.

No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez.

el ingreso de No se permite el ingreso de alimentos y bebidas .

se permite el ingreso de . No se permite el ingreso de ningún tipo de arma .

se permite el ingreso de ningún tipo de . No está permitido ingresar parasoles o sombrillas con punta.

está permitido ingresar con punta. No está permitido ingresar bicicletas .

está permitido ingresar . Está permitido el ingreso de coches de bebés y mascotas.

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