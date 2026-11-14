El Gobierno confirmó que cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá

Ya hay luz verde para la financiación que entregará el Gobierno de Abelardo De La Espriella, para la ejecución y construcción de la Línea 4 del Metro de Bogotá.

El Gobierno confirmó que, a través del FONDES, cofinanciará el 50% de los estudios de la Línea 4.

El aporte estimado del Gobierno es de 34.000 millones de pesos.

La Presidencia confirmó también que el convenio ya se encuentra en proceso de formalización, con el propósito de agilizar la contratación y estructuración del proyecto de movilidad de la capital.

¿De dónde saldrá la otra parte de la financiación?

Esta semana, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que en la Milagro Week, que desarrollarán la próxima semana en Nueva York, buscarán inversión para lograr la financiación que el Gobierno entregará para la ejecución del Metro de Bogotá.

El anuncio lo hizo durante un recorrido que realizaron a las instalaciones del Metro, junto a la Gerente encargada del Gobierno, Clara Lucía Sandoval y el alcalde, Carlos Fernando Galán.