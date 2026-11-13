La empresa colombiana Evolti denuncia hechos de extorsión y amenaza en Taminango, Nariño.

Evolti es una empresa colombiana dedicada a desarrollar y financiar proyectos de energía solar renovable, apostando por la construcción de sociedades e industrias más eficientes, mientras se cuida el planeta y se generan oportunidades de inversión en los diferentes territorios del país.

La empresa opera principalmente en el occidente y en el centro del país, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Antioquia y el Eje Cafetero. En estas regiones, han contribuido a generar más de 400 empleos formales, a mejorar vías y escuelas y al desarrollo de programas de formación técnica, cómo parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de los territorios donde opera.

Con todo, hoy la empresa denuncia hechos de extorsión y amenaza, además de dos ataques en contra de sus colaboradores y su infraestructura. Ahora, solicitan refuerzos de parte de las autoridades, no solo para su infraestructura energética, sino también en la vía panamericana, teniendo en cuenta que la empresa opera en una región que históricamente ha sido golpeada por la guerra y donde el orden público se ha visto duramente afectado en los últimos meses debido a la presencia de diferentes actores armados.

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Los hechos comenzaron a finales de septiembre cuando Evolti empezó a recibir comunicaciones a través de mensajes de texto y llamadas de parte de quienes se presentaron cómo el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, disidencias de las antiguas FARC con una presencia importante en el departamento de Nariño. Específicamente, pedían que alguno de los directivos de la compañía se presentara para ser entrevistado en una zona rural del municipio de Policarpa, Nariño.

Juan Manuel España, director ejecutivo de Evolti, aseguró que hubo insistencia por unos días y aunque las autoridades no han confirmado que efectivamente se trata del Frente Franco Benavides, la compañía tomó la decisión de no desplazarse a lo que es una zona roja sin fundamento.

El siguiente hecho sucedió el día 3 de octubre, en el que dos colaboradores de la compañía fueron secuestrados durante su día de descanso. A partir de ese momento, “comenzó una serie de comunicaciones y amenazas con fines extorsivos hacia la compañía bajo la presión de la retención de nuestros colaboradores”, mencionó Juan Manuel España. Este aseguró además que los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades bajo denuncia por secuestro y denuncia por amenaza.

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La colaboración junto a ellos permitió que uno de los colaboradores fuera liberado a mediados de octubre. Sin embargo, a día de hoy, el segundo colaborador permanece retenido, sin ningún tipo de información sobre su paradero o condición actual.

El segundo ataque se presentó el día 29 de octubre, cuando un dispositivo explosivo improvisado con una pipeta de gas impactó una de las granjas solares de Evolti en el municipio de Taminango, contiguo a Policarpa, Nariño. España confirmó que el ataque no dejó heridos, a pesar de que “en el sitio había colaboradores de Evolti que estuvieron muy cerca de ser afectados directamente por la explosión. En ese momento había actividades de mantenimiento.”

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Se trata de una subestación eléctrica de la compañía que quedó destruida en su totalidad y se encuentra fuera de operación. La compañía estima que retomarla será tarea de varios meses, pero hasta el momento no han podido realizar una evaluación completa de los daños, pues adicionalmente, “el día que se presentó el atentado, cuando había personal de Evolti junto a las autoridades haciendo un levantamiento preliminar, se presentó una nueva amenaza en contra de nuestros trabajadores por parte de encapuchados que advirtieron que nadie tenía permitido acercarse a la granja”, aseguró Juan Manuel España.

De acuerdo a lo anterior, la empresa ordenó la evacuación inmediata de la granja y aseguró que esperan a que las autoridades puedan garantizarles condiciones de seguridad claras para continuar con el levantamiento. Además, la empresa confirmó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y así mismo, establecieron comunicaciones con el Ministerio de Minas, el Ministerio de Defensa mientras la fuerza pública adelantó verificaciones de seguridad en la zona.

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Sin embargo, ante lo ocurrido, la empresa hace un llamado al gobierno para que, junto a las autoridades competentes, refuercen las medidas de seguridad de los trabajadores y de la infraestructura energética de la zona mientras se esclarecen los hechos.

“La seguridad es una condición fundamental para impulsar el crecimiento de la industria colombiana, pero cuando estas condiciones se deterioran, las consecuencias van mucho más allá de las pérdidas materiales.

Lo que hemos vivido en Nariño nos preocupa profundamente por la integridad de nuestros colaboradores y la tranquilidad de sus familias”, aseguró Evolti.

Y es que aunque es la primera vez que la compañía es víctima de hechos de violencia de esta magnitud, “la realidad es que durante los últimos años hemos sufrido mucho la violencia de manera indirecta, esto se nos ha vuelto una constante para nuestras operaciones. Así cómo estamos presentes en el Remolino, corregimiento donde está la granja afectada, también estamos en otros lugares del Cauca donde los ataques a la fuerza pública paralizan toda la región”, aseguró del director ejecutivo de Evolti.

Juan Manuel España compartió además que ante la situación actual que enfrenta el país en cuanto al sector energético, “donde prácticamente todos los días vemos noticias de cómo los colombianos tenemos que cuidar el agua y la energía para no apagarse durante El Niño”, es muy preocupante la eficacia con la que en cuestión de segundos “estos grupos terroristas sacan de operación a centrales eléctricas importantes. Creo que es algo que el país no se puede permitir.”

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Evolti aseguró que su granja afectada hacía parte de un complejo de energía que abastece a más de 12 mil personas en la región y así, mientras esperan el esclarecimiento de los hechos y medidas de seguridad más contundentes, reiteran que a su modo de ver, “esto no puede ser tomado cómo un hecho aislado. La seguridad energética está en juego, la energía es de todos los colombianos y un atentado contra infraestructura cómo esta es absolutamente repudiable e inadmisible.”