“Quieren que me maten”: gobernador de Nariño frente a críticas por compra de vehículo blindado

Pasto-Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar respondió a las críticas en distintos sectores por la compra de un vehículo que costó $853. 728.495. El mandatario justificó la compra del automotor blindado argumentando las amenazas en su contra por parte de dos grupos al margen de la ley, de lo cual hay un informe de la Fiscalía. Dijo que la compra se hizo con base en recomendaciones de los organismos de seguridad y agregó que su esquema nuevamente fue reforzado.

Escobar narró que recibió un mensaje de un delegado del ELN, para recibir una carta en Bogotá, a quien respondió: “necesito que Pablo Beltran y Antonio García, así como han hablado de mi salgan a decir que no me van a hacer nada”. Evidenciando a este grupo como responsable de una de las amenazas.

Uno de los principales críticos sobre la adquisición del automotor ha sido el diputado de la Asamblea de Nariño, Fabio Zarama quien dijo que la suma destinada al vehículo es onerosa y genera dudas sobre las prioridades del gasto departamental.

Factura compra vehículos Ampliar Factura compra vehículos Cerrar

“Yo no quiero un atentado contra mi y que no haya posibilidad de reacción, nos estamos jugando en el departamento por la paz”: anotó Escobar.

“Cuando el expresidente Uribe me acusa de ser el asesino y el planificador del crimen de Miguel Uribe, algo que es descabellado comenzaron a gritarme asesino” a lo que sumó el episodio del ahora presidente Abelardo de la Espriella en su cierre de campaña en donde lo acusó públicamente de presionar a alcaldes y ciudadanos en Nariño para favorecer la campaña de Iván Cepeda, asegurando que esos dos hechos han aumentado sus niveles de riesgo e inseguridad.

El mandatario respondió además a otros cuestionamientos frente al manejo de entidades descentralizadas como Eticnar y Turnariño, esta última objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, sobre lo cual señaló que la contratación se ha realizado en la misma proporción de administraciones anteriores.