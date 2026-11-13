Un buque con 65 mil barriles de gasolina llegó al puerto de Tumaco para abastecer a Nariño

Tumaco - Nariño

Hasta el puertode Tumaco llegó en las últimas horas un cargamento de 65 mil barriles de gasolina a bordo del buque Alfred N, procedente de Houston, Estados Unidos, con el objetivo de mantener la continuidad del abastecimiento de combustible hacia las estaciones de servicio de las zonas 1, 2 y 3 de esta región del suroccidente colombiano.

La recepción del hidrocarburo se realiza en las instalaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port bajo la supervisión técnica de la Dirección General Marítima (Dimar) a través de la Capitanía de Puerto de Tumaco, autoridad que verificó los acuerdos operativos entre los representantes del terminal, el Load Master, el inspector a bordo de la embarcación y el equipo del mayorista encargado de recibir el producto en planta.

“En el puerto seguimos trabajando para que el combustible llegue de forma normal y regular a las estaciones de servicio que dependen del Puerto. Seguimos con una operación ciento por ciento confiable, con cero accidentes y con la continua colaboración y apoyo de la Autoridad Marítima, Dimar”, aseguró Arley Silva, gerente de operaciones de Tumaco Pacific Port.

Durante toda la jornada de transferencia del producto, la autoridad marítima mantiene el seguimiento permanente a la apariencia y marcación de la gasolina para asegurar que la operación cumpla con la normativa vigente y permita el despacho normal hacia los municipios nariñenses que dependen de este punto de ingreso.

Según la sociedad portuaria, Tumaco tiene garantías de abastecimiento para el sur y Pacífico nariñense en medio de la implementación del Plan Departamental de Abastecimiento que ha socializado el ministerio de Minas y Energía, cuya entrada en funcionamiento fue aplazada para finales del mes de noviembre.