Más de 20 municipios son atendidos con carrotanques por desabastecimiento de agua en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba (referencia).

Montería

La Gobernación de Córdoba advirtió que 22 de los 30 municipios del departamento son atendidos a través de carrotanques por desabastecimiento de agua potable. El frente frío registrado en febrero de 2026 agudizó aún más la crisis en el departamento.

Se trata de los municipios de Los Córdobas, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Montería, San Pelayo, Canalete, Sahagún, Moñitos, Puerto Libertador, Ciénaga de Oro, Lorica, San Andrés de Sotavento, Cereté, Chimá, Cotorra, Tierralta, Valencia, San Carlos, Momil, Planeta Rica, Purísima y San Antero.

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“Como parte de las acciones para atender las necesidades de abastecimiento de agua en las comunidades del departamento, la Gobernación de Córdoba ha entregado 11.207.000 litros de agua mediante carrotanques desde el pasado mes de febrero”, informó la administración departamental a Caracol Radio.

“Esta labor hace parte de las acciones del gobierno departamental para apoyar a las comunidades que requieren suministro de agua, lo cual cobra más relevancia en esta época de preparación y respuesta frente al fenómeno de El Niño”, agregó.

Cabe recordar que el departamento de Córdoba ha venido experimentando sensaciones térmicas que han superado los 45 grados centígrados. Las autoridades ambientales han insistido en estar alerta por la inminente llegada de un intenso periodo seco que se podría extender hasta mayo de 2027.