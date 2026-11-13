Marco Rubio advierte a la Corte Penal Internacional y amenaza con responder si aplica sus decisiones

Durante una intervención este viernes ante la Convención Nacional de Abogados de la Federalist Society, anticipará que Washington responderá si el tribunal intenta hacer cumplir decisiones contra ciudadanos estadounidenses.

En los apartes de su discurso conocidos por la AFP, Rubio sostiene que la CPI tiene facultades para investigar, procesar y encarcelar a estadounidenses bajo leyes que su país no ha aceptado. El funcionario cuestionará que el organismo ejerza ese poder sin rendir cuentas ante los países afectados.

La presión de Washington sobre el tribunal

La intervención se produce después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara, en octubre, sanciones destinadas a restringir las operaciones de la CPI. Las medidas contemplan un periodo inicial de seis meses para facilitar negociaciones, plazo que los aliados europeos han pedido aprovechar para buscar una salida diplomática.

El enfrentamiento se intensificó tras la orden de arresto de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. En respuesta, Washington prometió desmantelar el tribunal «ladrillo por ladrillo».

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La posición de Estados Unidos frente a la CPI

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional en 2002, pero nunca lo ratificó. Por esa razón, no es Estado miembro y rechaza que el organismo ejerza jurisdicción sobre sus ciudadanos.

Sin embargo, la CPI puede investigar determinados crímenes cometidos en el territorio de sus Estados miembros, incluso cuando los presuntos responsables sean ciudadanos de países que no hacen parte del tratado.