Cerca de 70 mil suscriptores estarán sin agua durante 48 horas en Bucaramanga: los barrios afectados

Bucaramanga

Cerca de 70 mil suscriptores de Bucaramanga tendrán una suspensión del servicio de agua potable durante 48 horas, debido a trabajos de mantenimiento preventivo que adelantará el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia, y en cinco tanques que abastecen los sectores norte y centro de la ciudad.

La interrupción comenzará a las 8:00 de la noche del viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta las 8:00 de la noche del domingo 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la empresa, la medida afectará los sectores centro, norte, occidente y suroccidente de la capital santandereana. La suspensión comprende los siguientes distritos y barrios:

Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y la totalidad de las pilas públicas de la zona de escarpa.

Distrito Regadero: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa y Altos del Progreso.

Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo, La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y las pilas públicas del sector.

Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte y Tejar Norte.

Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza y Las Hamacas.

Distrito Betania: Bavaria, San Ignacio Real y Betania.

Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de Junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, Villa Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e Instituto de Medicina Legal.

Distrito Puerta del Sol y La Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, La Gran Ladera, El Angelino, Nueva Foresta, Ciudadela Verde y Planta Coca-Cola.

¿Dónde se podrá conseguir agua durante la suspensión?

Para atender las necesidades de los usuarios durante las 48 horas sin servicio, el amb anunció la activación de un plan de contingencia que contempla el suministro de agua mediante carrotanques, con prioridad para usuarios de atención especial.

Adicionalmente, habilitará tres puntos de abastecimiento para la comunidad:

- Calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander.

- Carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas, en el Parque de los Niños.

- Planta Morrorrico, ubicada en la bahía del Parque del Agua, vía a Cúcuta.

La empresa recomendó a los habitantes de los sectores afectados almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso para reducir las dificultades durante la interrupción.