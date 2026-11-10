Gobierno De la Espriella presentó bases de su Plan de Desarrollo: estas son sus siete prioridades

Tras 17 encuentros regionales que se realizaron durante las últimas semanas, a los que asistieron el presidente Abelardo de la Espriella y el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, ya quedó listo el primer borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo (2026-2030) del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Se trata de la hoja de ruta para los próximos cuatro años y las prioridades del actual Gobierno. Desde ya, se plantean siete ejes estratégicos, que han denominado como “los siete milagros”.

Es de recordar que este documento, considerado el más importante de cada gobierno, deberá ser presentado al Congreso durante de los primeros seis meses de mandato, y será estudiado por las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas).

¿Cuáles son los siete ejes?

El Milagro de las Regiones: Inversión, proyectos de infraestructura y descentralización. Talento, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo: plantea mejorar la educación e impulsar la ciencia, tecnología e innovación. Patriotismo Constitucional: seguridad y defensa, fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, entre otros. El Milagro Social: políticas públicas en salud, vivienda, educación, protección social, empleo y atención a las poblaciones vulnerables. Milagro Económico: recuperación de la economía y atracción de la inversión privada. Se plantea impulsar los sectores minero-energético, agroindustrial y turismo. Un Estado con Propósito: Transformación del Estado. Reconstrucción, Transformación y Resiliencia: plantea la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y otros proyectos.

Ahora, en línea con la postura ideología de la actual administración, en el segundo eje sobre educación quedó consignado lo siguiente: “En el marco de la educación en Colombia se reconoce que la apertura a Dios como referente primero y último de la existencia humana no limita a las personas, sino que, por el contrario, las impulsa a su plenitud”.

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