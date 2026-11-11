Gobierno y Congreso inician mesas de trabajo sobre la tributaria: ¿con quién fue la primera reunión?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

Empezaron formalmente las mesas de trabajo entre el Gobierno y el Congreso sobre la reforma tributaria. Este miércoles se reunió la bancada de Gobierno con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

En la reunión, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que “no hay un camino distinto al ajuste. Creemos que la propuesta del Gobierno es integral: recorta el gasto como nunca se ha hecho, corrige injusticias como el cobro del IVA a la población más vulnerable y contempla mecanismos para fomentar el crecimiento económico. Pero bienvenidas sean las alternativas”.

Asimismo, señaló que están dispuestos a debatir y construir con distintos actores las mejores propuestas en beneficio de la ciudadanía.

El ministro de Hacienda también advirtió que la situación de la deuda pública y los costos asociados al pago de intereses hacen necesario actuar oportunamente.

“Es de público conocimiento el desastre económico que recibimos. Un Estado ahogado por la deuda y adicto al gasto. Como país debemos actuar y tomar las decisiones necesarias para evitar el colapso”, señaló.

Seguirán las mesas de trabajo

El Gobierno señaló que seguirá convocando mesas con distintas bancadas y actores, donde se abordarán los componentes fiscales y sociales del proyecto, entre ellos “las medidas relacionadas con el sector salud, la inversión, el apoyo a los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos, y el ajuste del tamaño del Estado”.

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