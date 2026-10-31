CUT convoca a paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma tributaria del Gobierno.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre, en protesta contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de La Espriella. La organización sindical manifestó su preocupación por los efectos que tendría la iniciativa sobre el bolsillo de los ciudadanos, el empleo y la distribución de las cargas tributarias en el país.

Uno de los principales cuestionamientos de la CUT tiene que ver con los impuestos a los alimentos, pues advierte que la reforma contempla una tarifa del 19 %. También señala que los impuestos a las rentas de trabajo aumentarían hasta en nueve puntos porcentuales, lo que representaría una mayor carga para los trabajadores y sus ingresos.

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Por otro lado, la central sindical cuestiona que la propuesta reduzca el impuesto de renta al capital del 35 % al 31 % y establezca una tarifa del 20 % para las inversiones. A esto se suma la eliminación del impuesto al patrimonio, decisiones que, según la organización, favorecerían a los sectores económicos con mayores recursos.

Otro de los motivos de rechazo es la posibilidad de que el Gobierno reciba facultades para reestructurar el Estado. La CUT advierte que esta medida podría poner en riesgo hasta 700.000 empleos. Frente a este panorama, Fabio Arias Giraldo, presidente de la organización sindical, se pronunció en redes sociales explicando las razones de la convocatoria y reiteró el llamado a participar en la jornada de protesta.

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La CUT planteó la movilización bajo el mensaje de rechazo a lo que considera un desequilibrio en la distribución de los impuestos: «Hambre para el pueblo y más riqueza para los megarricos». Con el paro del 19 de noviembre, los sindicatos buscan expresar su oposición a la reforma y exigir cambios en las medidas económicas propuestas por el Gobierno.