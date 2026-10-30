Museo Nacional vuelve a exhibir las piezas retiradas el 15 de octubre, tras orden judicial

Las piezas que fueron retiradas del Museo Nacional el pasado 15 de octubre comenzaron a regresar a sus espacios de exhibición. Fuentes cercanas a Caracol Radio confirmaron que la devolución se adelanta entre ayer y hoy y que, a esta hora, las salas ya están habilitadas para recibir visitantes, con excepción de Fuerza, fe y sustancia, que permanece cerrada mientras finaliza el montaje de las obras.

El regreso se produce en cumplimiento del fallo del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, que el pasado 28 de octubre ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las piezas retiradas.

La polémica comenzó cuando, por instrucción del Gobierno, fueron desmontados elementos de cinco salas del museo relacionados con la memoria histórica, el proceso de paz, las luchas feministas y los derechos de la población LGBTIQ+. Entre ellos estaban la bandera del orgullo LGBTIQ+, materiales sobre movimientos sociales y elementos relacionados con la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC.

La decisión generó protestas y cuestionamientos de organizaciones culturales y ciudadanos, y posteriormente llegó a los estrados judiciales mediante varias acciones de tutela, entre ellas la presentada por el congresista Gabriel Becerra y colectivos LGBTIQ+.

Al resolver el caso, el juez amparó los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, y señaló que las entidades no presentaron soportes técnicos y curatoriales suficientes para justificar el retiro de las piezas. También advirtió que las preferencias políticas o ideológicas de las autoridades no pueden ser, por sí solas, una razón para excluir contenidos de las exposiciones públicas.

Aunque las piezas están regresando a sus espacios, su permanencia no quedó establecida de manera indefinida. El fallo ordenó que permanezcan exhibidas mientras el Ministerio y el Museo adelantan una evaluación técnica y curatorial, con participación del Comité de Gestión Patrimonial.

Ese análisis deberá tener en cuenta el valor histórico, artístico y documental de cada elemento, así como su aporte a la memoria colectiva y al reconocimiento de las víctimas y de sectores históricamente discriminados.

Por ahora, el regreso de las piezas ya está en marcha y los visitantes pueden recorrer nuevamente las salas habilitadas del Museo Nacional, mientras se completa el montaje en el espacio que continúa cerrado.