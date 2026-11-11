Presidente De La Espriella confirma nuevo bombardeo: el octavo en su gobierno.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la noche de este martes 10 de noviembre se ejecutó un nuevo bombardeo contra una “estructura narcoterrista”.

El mandatario no entregó detalles de los resultados, lugar o grupo armado contra el que se llevó a cabo la operación, pero aseguró que la información se dará a conocer este miércoles 11 de noviembre, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

La operación fue autorizada por De La Espriella la mañana del martes y se ejecutó esa misma noche, exactamente hacia las 10:17 p.m., según contó en su cuenta de X.

Se trata del octavo bombardeo del Gobierno de Abelardo De La Espriella en 3 meses. El más reciente se realizó el pasado lunes 9 de noviembre en la región del Catatumbo, Norte de Santander, contra el Frente 33 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. La operación dejó cuatro muertos y 6 heridos.

Los ataques aéreos han sido una de las principales estrategias de la Fuerza Pública en la lucha contra estructuras armadas desde que Abelardo De La Espriella asumió el poder.