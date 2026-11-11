Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 05:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Presidente De La Espriella confirma nuevo bombardeo: el octavo en su gobierno.

Aún no se conocen los detalles de la nueva operación autorizada por Abelardo De La Espriella, en medio de la lucha contra grupos criminales.

Getty Images

Getty Images

Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la noche de este martes 10 de noviembre se ejecutó un nuevo bombardeo contra una “estructura narcoterrista”.

El mandatario no entregó detalles de los resultados, lugar o grupo armado contra el que se llevó a cabo la operación, pero aseguró que la información se dará a conocer este miércoles 11 de noviembre, una vez se consoliden y verifiquen los resultados.

La operación fue autorizada por De La Espriella la mañana del martes y se ejecutó esa misma noche, exactamente hacia las 10:17 p.m., según contó en su cuenta de X.

Se trata del octavo bombardeo del Gobierno de Abelardo De La Espriella en 3 meses. El más reciente se realizó el pasado lunes 9 de noviembre en la región del Catatumbo, Norte de Santander, contra el Frente 33 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. La operación dejó cuatro muertos y 6 heridos.

Los ataques aéreos han sido una de las principales estrategias de la Fuerza Pública en la lucha contra estructuras armadas desde que Abelardo De La Espriella asumió el poder.

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado