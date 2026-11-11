“No voy a concentrar todos los esfuerzos en las grandes ciudades”: presidente de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella, aseguró desde el departamento de Bolívar que su Gobierno no concentrará los esfuerzos en las grandes ciudades.

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Durante la entrega del tramo vial que conecta a las poblaciones de San Cristóbal, Hatoviejo y Arroyohondo, el mandatario aseguró que los recursos en materia de infraestructura y carreteras tendrán como prioridad a las zonas rurales.

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“La patria milagro no puede limitarse a los grandes proyectos nacionales, también tiene que hacerse realidad en las carreteras de nuestros pueblos, porque nuestros pueblos son el alma de Colombia, son el alma de la patria”, dijo el Jefe de Estado.

El presidente también dijo que trabajan para lograr más kilómetros pavimentados, porque donde llegan las carreteras salen los bandidos.