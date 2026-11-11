Canciller Omar Bula ofreció disculpas a líderes demócratas de EEUU por antiguas publicaciones en X

A través de una carta, el canciller Ómar Bula presentó disculpas formales a miembros del Partido Demócrata de EE. UU. por los comentarios inapropiados realizados a través de sus redes sociales contra algunos representantes de la colectividad.

En la misiva, reconoció que usó un lenguaje “inapropiado e irrespetuoso”, y aseguró que fueron escritos, mucho antes de convertirse en el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Me arrepiento de las palabras y las ofensas que hayan causado”, dice la carta.

Aclaró también que dichos mensajes no reflejan su postura actual ni la del gobierno del presidente Abelardo de La Espriella: “mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las posiciones que tengo hoy”.

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial en particular. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí”, señala en la carta.

En la carta, también resalta que, desde su llegada como cabeza diplomática del gobierno De la Espriella, ha promulgado un “acercamiento bipartidista en las relaciones de Colombia con Estados Unidos”.

En esa línea, confirmó su postura de “mantener una interacción constructiva con los dos partidos (Partido Demócrata y Partido Republicano)”.

¿Por qué ofreció disculpas?

En los últimos días, el canciller Bula ha sido cuestionado por publicaciones de su red social X, en las que calificó al Partido Demócrata de “porquería”, “infelices” o “amantes de la ilegalidad”.

También, difundió teorías sobre un presunto fraude en las elecciones estadounidenses del año 2020; lo que generó un gran disgusto en Estados Unidos, pues tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término, legisladores como Gregory Meeks pidieron que el presidente Abelardo de la Espriella lo corrigiera.

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