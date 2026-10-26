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Presos de La Picota ofrecen celulares contra la extorsión y piden ser escuchados por De la Espriella

En una carta fechada el 26 de octubre de 2026, Johana Bahamón, en representación de la Fundación Acción Interna, se dirigió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para presentarle una iniciativa surgida desde el interior de la cárcel La Picota, en Bogotá.

La propuesta, que provine de los representantes de derechos humanos y convivencia de siete patios del centro penitenciario, busca establecer un compromiso firme con la seguridad de Colombia.

Bahamón sostuvo un encuentro clave con los portavoces de los siete patios de La Picota, quienes representan cerca de 4.300 reclusos. De esta reunión, nacieron dos propuestas que buscan transformar la realidad carcelaria.

La primera de las iniciativas aborda la extorsión y los delitos digitales. Los reclusos han tomado la decisión colectiva de entregar voluntariamente los teléfonos celulares que se encuentran en sus patios.

Este proceso se realizaría mediante un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Según destacó Bahamón, esto no está condicionado a ningún tipo de beneficio, rebaja de pena o privilegio para los internos.

La segunda propuesta se enfoca en la resocialización a través del trabajo productivo. Específicamente, los presos proponen fabricar pupitres para colegios, confeccionar uniformes escolares, producir mobiliario para hospitales y aportar su mano de obra para la construcción y el mejoramiento de carreteras, así como de diversos espacios comunitarios.

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