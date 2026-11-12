Hombre con cinco anotaciones judiciales fue ultimado a disparos cerca al estadio Jaime Morón

En jurisdicción del barrio Olaya Herrera, se registró el homicidio con arma de fuego de Yordis Brochero Melgarejo, conocido con el alias de “Yordis”.

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Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el hoy occiso registraba cinco anotaciones judiciales, por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes, falsedad marcaría, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres se movilizaban en moto y uno le disparó, cuando caminaba por inmediaciones del estadio Jaime Morón.

Los responsables del crimen permanecen prófugos de la justicia.