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12 nov 2026 Actualizado 21:16

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Cartagena

Hombre con cinco anotaciones judiciales fue ultimado a disparos cerca al estadio Jaime Morón

Los sicarios huyeron de la escena y permanecen prófugos

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En jurisdicción del barrio Olaya Herrera, se registró el homicidio con arma de fuego de Yordis Brochero Melgarejo, conocido con el alias de “Yordis”.

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Según la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el hoy occiso registraba cinco anotaciones judiciales, por los delitos de extorsión, tráfico de estupefacientes, falsedad marcaría, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos hombres se movilizaban en moto y uno le disparó, cuando caminaba por inmediaciones del estadio Jaime Morón.

Los responsables del crimen permanecen prófugos de la justicia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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