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16 nov 2026 Actualizado 15:07

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Murió joven de 28 años tras ser atacado con arma cortopunzante en Olaya Herrera

Alex Miguel Guzmán Díaz fue agredido por dos hombres en el sector Tancon y falleció posteriormente en un centro asistencial

(Foto de referencia) La víctima recibió tres balazos y perdió la vida tras ingresar en el CAP de Olaya Herrera

(Foto de referencia) La víctima recibió tres balazos y perdió la vida tras ingresar en el CAP de Olaya Herrera (Caracol Radio Cartagena)

(Foto de referencia) La víctima recibió tres balazos y perdió la vida tras ingresar en el CAP de Olaya Herrera
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Un nuevo homicidio se registró en Cartagena durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre. Alex Miguel Guzmán Díaz, de 28 años, murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en el barrio Olaya Herrera, sector Tancon.

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Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia la 1:30 a. m., cuando el joven habría tenido un encuentro con dos hombres que presuntamente lo agredieron en plena vía pública.

Tras el ataque, Guzmán Díaz fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a las heridas sufridas.

El informe policial señala que la víctima registraba dos anotaciones judiciales, una por tráfico de estupefacientes y otra por violencia intrafamiliar.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la inspección técnica y adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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