62 coches eléctricos rodaron por primera vez en el Gran Desfile del Bando

La alegría de las Fiestas de Independencia también se vive sobre ruedas. Por primera vez en la historia del Gran Desfile del Bando, 62 coches eléctricos hicieron parte de esta gran celebración, convirtiéndose en una de las novedades de la jornada y, especialmente, en una oportunidad para que personas mayores, familias cuidadoras y habitantes del Hogar de Paso Segundas Oportunidades disfruten de cerca de esta manifestación de la identidad cartagenera.

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Alrededor de 130 personas recorrieron la Avenida Santander a bordo de estos vehículos, en una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, que busca que la Fiesta que nos Une sea verdaderamente incluyente y que todos los ciudadanos, sin importar su edad o condición, tengan la oportunidad de vivir y disfrutar sus tradiciones.

Personas mayores que cumplen el sueño de vivir el Bando

Entre los participantes se encuentran 80 personas mayores, incluyendo integrantes del Centro de Vida El Zapatero, reinas de los Centros de Vida y sus acompañantes, quienes disfrutan de una experiencia que para muchos representa una oportunidad inolvidable de acercarse a una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

Una de ellas es Naguth Centeno Londoño, reina del Centro de Vida Las Palmeras, quien expresó su emoción por hacer parte del desfile y agradeció a la administración distrital por abrir estos espacios de participación.

“Es una experiencia muy bonita. No pensé que iba a tener esta oportunidad, pero estoy muy feliz. Como ya somos personas de la tercera edad, es muy bonito que nos hayan dado esta oportunidad. Muchas gracias al alcalde Dumek Turbay y a la primera dama, Liliana Majana, por brindarnos este espacio”, manifestó.

Su participación representa el reconocimiento a las personas mayores como protagonistas de la vida cultural y social de Cartagena, garantizando que también puedan disfrutar, celebrar y sentirse parte de las tradiciones que han acompañado a distintas generaciones de cartageneros.

Las familias cuidadoras también tienen su lugar en la Fiesta

La inclusión también se extiende a quienes dedican buena parte de sus vidas al cuidado de otras personas. En esta ocasión, 46 cuidadores y sus hijos participaron en el desfile, gracias a una apuesta que reconoce la importancia de brindarles espacios de integración, recreación y disfrute familiar.

Para Saida Aguirre, representante legal de Asofadisc, la Asociación Nacional de Familias Cuidadoras de Personas con Discapacidad, esta participación tiene un significado especial, al tratarse de la primera vez que reciben la oportunidad de hacer parte del Bando.

“Participar por primera vez en las Fiestas de Independencia de Cartagena para nosotros es la real inclusión. Hoy honramos a la Alcaldía de Cartagena por permitirnos estar en este espacio, que será el primero de muchos, con la ayuda de Dios”, expresó Aguirre.

De esta manera, la presencia de las familias cuidadoras también lleva un mensaje de reconocimiento a quienes realizan una labor fundamental para la sociedad y que, en medio de sus responsabilidades, merecen oportunidades para compartir, disfrutar y vivir la ciudad.

Una oportunidad para volver a sonreír y construir nuevas historias

Otro de los momentos significativos de esta participación es la presencia de cuatro residentes del Hogar de Paso Segundas Oportunidades, quienes avanzan en sus procesos de recuperación y desintoxicación, acompañados por la institucionalidad.

Para ellos, recorrer el Gran Desfile del Bando significa mucho más que asistir a una celebración: es la posibilidad de sentirse incluidos, recuperar espacios de encuentro con la ciudad y demostrar que existen nuevas oportunidades para construir otros proyectos de vida.

Su participación transmite un mensaje de esperanza, dignidad y transformación personal, y reafirma la importancia de continuar acompañando a quienes avanzan en procesos para superar la habitabilidad en calle.

A esta apuesta de inclusión se suma la comparsa Veteranas del Folclor, integrada por cerca de 30 personas mayores, que demuestra que el talento, la alegría y las ganas de celebrar no tienen edad. También participa la estrategia Me la Gozo sin tu Acoso, que lleva un mensaje de respeto hacia las mujeres, prevención de las violencias basadas en género y socialización de las rutas de atención disponibles.

Con estas iniciativas, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma que las Fiestas de Independencia son un espacio para todos. La presencia inédita de los 62 coches eléctricos y de estas poblaciones en el Gran Desfile del Bando demuestra que la verdadera Fiesta que nos Une se construye cuando nadie se queda por fuera y todos tienen la oportunidad de celebrar, sonreír y sentirse parte de la historia de la ciudad.