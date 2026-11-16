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16 nov 2026 Actualizado 14:59

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Isla Corona fue incluida nuevamente en la Guía MICHELIN 2026

El hospedaje mantiene su presencia en la selección internacional por su propuesta de hospitalidad

Foto: cortesía.

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Isla Corona, un proyecto turístico ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario, fue incluido nuevamente en la selección de hoteles de la Guía MICHELIN para 2026, uno de los referentes internacionales para viajeros que buscan experiencias de hospedaje.

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El establecimiento cuenta con 10 bungalows sostenibles y ofrece actividades como yoga, kayak, paddle board, esnórquel y masajes frente al mar. Su propuesta también incluye acciones de restauración ambiental, entre ellas la reforestación de manglares y la recuperación de arrecifes de coral.

En materia de sostenibilidad, obtuvo la distinción Blue Verified Island de tres estrellas, otorgada por Oceanic Global, que la reconoció como la primera isla del mundo en alcanzar esta certificación. Entre sus iniciativas se destacan el uso de energía solar y la construcción con materiales nativos como la guadua, además de técnicas tradicionales como el bahareque.

La operación es impulsada por Corona, marca del portafolio de Bavaria, y está a cargo de OxoHotel Hospitality Management Group. Sus directivos destacaron que la permanencia en la selección reconoce el trabajo del equipo y proyecta la oferta turística de las Islas del Rosario ante visitantes internacionales.

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