Un ataque a tiros cobró la vida de Luis Miguel Paterson en el barrio La Princesa

Un ataque armado cobró la vida de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, de 32 años, en el barrio La Princesa, durante la noche del domingo 15 de noviembre.

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De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió hacia las 8:10 p. m., cuando la víctima se encontraba en vía pública y fue interceptada por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó.

Paterson Sepúlveda fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a las heridas.