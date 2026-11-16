Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 nov 2026 Actualizado 15:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Un ataque a tiros cobró la vida de Luis Miguel Paterson en el barrio La Princesa

La víctima fue llevada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas

Medicina legal

Medicina legal(Caracol Radio)

Medicina legal
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un ataque armado cobró la vida de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, de 32 años, en el barrio La Princesa, durante la noche del domingo 15 de noviembre.

Ingresa la grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió hacia las 8:10 p. m., cuando la víctima se encontraba en vía pública y fue interceptada por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó.

Paterson Sepúlveda fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a las heridas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado