Diez poetas se unen en la antología ‘La voz de la cigarra’ con un llamado a proteger el planeta

Esta segunda entrega reúne las obras de escritoras de distintas regiones de Colombia y Venezuela, quienes construyen una propuesta colectiva que aborda la relación entre la humanidad y la naturaleza. El libro se presenta como una invitación a cuestionar la indiferencia frente a los problemas ambientales y a reconocer el poder de la palabra para movilizar conciencias.

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Entre las participantes se encuentran las cartageneras Lidia Corcione, abogada, docente, gestora cultural y ganadora del Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik 2026, y Vivian Giaimo Chaves, administradora de empresas, escritora y declamadora. También participa Sofía Camacho Chaljub, educadora y artista plástica de Cartagena.

La antología cuenta además con los aportes de Patricia Bonilla Thorschmidt, Martha Matilde Castaño Vergara, Yenis Navarro Tinoco, Astrid Sofía Pedraza de la Hoz, Nery Santos Gómez, Yaneth Teresa Álvarez Montiel e Iliana Marún Torres, mujeres con trayectorias en la literatura, la educación, la medicina, la comunicación y la gestión cultural.

Con esta publicación, las diez autoras proponen un encuentro de experiencias y sensibilidades en torno a la defensa del medioambiente, llevando a la poesía un mensaje de reflexión y compromiso con la vida y la naturaleza.