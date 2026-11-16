San Juan Nepomuceno busca posicionarse como destino turístico y cultural de los Montes de María

La iniciativa, liderada por la Corporación de Turismo Regional del Caribe (CORPRETUR), contempla un recorrido por más de 21 municipios y ciudades intermedias. En los Montes de María, el circuito también incluirá a Mahates, con San Basilio de Palenque y Gamero; San Jacinto y El Carmen de Bolívar.

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Durante una visita técnica de tres días, CORPRETUR y la agencia local Asokukurumao evaluaron hoteles, restaurantes, fincas ecoturísticas, atractivos naturales, empresas de transporte y espacios culturales. Según la organización, San Juan Nepomuceno destacó por las condiciones de su infraestructura turística y sus espacios naturales.

Entre las experiencias que busca ofrecer el municipio están su gastronomía tradicional, las reconocidas galletas María Luisa, serenatas, cabalgatas, recitales de décimas, muestras de baile y recorridos por el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados.

La ruta también conectará a los Montes de María con circuitos turísticos entre Cartagena, Mompox, Sucre y Córdoba, lo que permitiría ampliar la circulación de visitantes por esta zona de Bolívar.

Como parte de la estrategia de promoción, representantes de CORPRETUR y de la subregión participarán el 19 y 20 de noviembre en el Tercer Congreso Nacional de Turismo de Experiencias, en Montería, y en una rueda de negocios con agencias de turismo de Panamá.