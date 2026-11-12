En Magangué capturan a hombre condenado por acto sexual abusivo con menor de 14 años

Durante más de tres años tuvo una cuenta pendiente con la justicia. Una orden de captura permanecía vigente y una condena de 12 años de prisión esperaba por cumplirse. En una calle de Magangué, terminó la búsqueda de un hombre requerido por un grave delito sexual contra una menor de edad.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Estación de Policía Magangué, adscritos al Distrito III, quienes lograron la captura del sujeto de 28 años, natural del municipio de Pinillos, Bolívar, por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron aproximadamente a las 7:30 de la noche, en el barrio San Pablo, sobre la avenida Colombia con calle 16, cerca de una estación de servicio, donde los policías adelantaban actividades de registro, vigilancia y control para fortalecer la seguridad ciudadana.

En medio del recorrido, los uniformados observaron a un ciudadano que, al percatarse de su presencia, mostró una actitud nerviosa y evasiva. Esta situación motivó una verificación de identidad y la consulta de sus antecedentes a través de los dispositivos institucionales.

Al ingresar sus datos en el sistema, los funcionarios encontraron que registraba un requerimiento judicial vigente. Posteriormente, con el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), se confirmó que era solicitado por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Magangué.

La orden había sido expedida el 24 de mayo de 2023, con el propósito de hacer efectiva una condena de 12 años de prisión por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. Tras verificar la información, los policías procedieron a materializar la captura y notificarle los derechos que le asisten.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos procedimientos en la protección de la niñez. “Los delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden quedar en la impunidad. Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia respondan por sus actos. La protección de los menores es una responsabilidad que nos compromete a todos”, señaló el oficial.

Finalmente, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes al cumplimiento de la sentencia. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como con la ejecución de las órdenes judiciales vigentes en el departamento de Bolívar.