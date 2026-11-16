“El bando el próximo año podría empezar a las 4 de la tarde”: Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay en medio de la elección de la nueva Señorita Cartagena señaló que, el año entrante, El Desfile del Bando De independencia podría iniciar a eso de las 4 de la tarde y se extendería hasta las 10 de la noche.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, planteó la posibilidad de que el próximo año el Desfile del Bando de Independencia comience a las 4:00 de la tarde y se extienda hasta las 10:00 de la noche.

La propuesta fue mencionada durante la elección de la nueva Señorita Cartagena, donde el mandatario señaló que la Administración Distrital está evaluando la posibilidad de realizar el tradicional desfile en horario nocturno.

“Estamos evaluando que el desfile del Bando sea nocturno. Pudiéramos hacerlo desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche”, expresó Turbay.

En declaraciones al portal Teleheroica, el alcalde puso la iniciativa a consideración de los cartageneros e invitó a la ciudadanía a manifestar su opinión sobre este posible cambio de horario.

“Estamos evaluando que el desfile del Bando sea nocturno, pudiéramos hacerlo desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche”, señaló Turbay

En sus declaraciones al portal Teleheroica, puso a consideración esta posibilidad ante la ciudadanía cartagenera y les pidió que manifestaran qué tal les parece la propuesta.