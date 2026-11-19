Las compañías mineras Aris Mining y La Fortuna entregaron a Caracol Radio sus versiones sobre la vinculación laboral de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada en medio de la controversia por los títulos académicos que, según las verificaciones de las autoridades e instituciones correspondientes, serían falsos.

La primera en pronunciarse fue la compañía canadiense Aris Mining, que aclaró que Estrada estuvo vinculada laboralmente a Caldas Gold S.A.S., hoy Aris Mining Marmato S.A.S., entre el primero de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022.

De acuerdo con la empresa, la congresista se desempeñó como Operaria Mina 4, mediante un contrato a término fijo. La compañía precisó que se trataba de un cargo operativo que no requería título profesional y que la relación laboral terminó por renuncia voluntaria.

Aris Mining también advirtió que cualquier certificado que no refleje estas condiciones no corresponde a la realidad del vínculo laboral con la compañía.

La segunda empresa consultada por Caracol Radio fue La Fortuna, otra compañía minera que confirmó que Estrada trabajó con ellos durante nueve meses en 2024, en operaciones mineras en Buriticá, Antioquia.

Según explicó la compañía, durante ese periodo la congresista estuvo encargada de implementar protocolos de seguridad en las minas.

Jhon Fredy Mesa, representante de La Fortuna, le dijo a Caracol Radio que la empresa actuó de buena fe al vincularla y reconoció que en ese momento no verificaron los títulos académicos que ella presentó, los cuales hoy están bajo cuestionamiento luego de que la Universidad Nacional negara que la congresista fuera egresada de esa institución.

Las verificaciones sobre sus títulos

La controversia se originó luego de que la Universidad Nacional informara que no encontró registros académicos de Estrada como estudiante o egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Por su parte, el COPNIA, organismo que verifica las matrículas de ingeniería en el país, confirmó que nunca le expidió matrícula profesional por no cumplir los requisitos.

De hecho, el COPNIA radicó en febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía General por la presunta falsedad del título que Estrada envió para obtener la tarjeta profesional.