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12 nov 2026 Actualizado 19:53

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Política

Centro Democrático tiene listos los cambios que planteará a la ley de ajuste fiscal

El expresidente Álvaro Uribe se reunió por segunda vez con su bancada y trazó las líneas rojas y alternativas para el trámite.

Centro Democrático en reunión de bancada para discutir la ley de rescate fiscal.

Centro Democrático en reunión de bancada para discutir la ley de rescate fiscal.

Centro Democrático en reunión de bancada para discutir la ley de rescate fiscal.
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Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión de los congresistas del Centro Democrático con su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe. La jornada estuvo marcada por el debate de la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El exmandatario aseguró que “simplificar la tributación, no gravar la canasta familiar y proteger a los sectores sociales” serán los ejes de la petición al Gobierno y a las demás bancadas para el debate.

Lea también: “¿Dónde está austeridad de la que hablan?”: senadora Kamelia Zuluaga por salarios en Fondo Milagro

El partido ya trabaja en una ponencia sustitutiva, según le confirmaron fuentes de ese partido a Caracol Radio. Se trata de un texto que propone ajustes puntuales como la eliminación de los impuestos a los productos ultraprocesados, la eliminación progresiva de los gravámenes a los movimientos financieros, entre otras propuestas para aliviar el bolsillo de los colombianos.

De otro lado, para aumentar el recaudo y el ahorro, hablan de eliminar hasta 200 entidades que tienen duplicidad de funciones, vender algunos activos de la Nación, combatir la evasión y eliminar exenciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas y sociedades de hecho.

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