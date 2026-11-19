La polémica por los documentos académicos de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico, suma un nuevo capítulo. Caracol Radio conoció documentos que apuntarían a otra presunta falsificación en su historial académico: esta vez, la del diploma de bachiller y su respectiva acta de grado.

Se trata de un diploma que aparece a nombre de la congresista y que señala que obtuvo el título de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, el 25 de noviembre de 2017. El documento también identifica como soporte el Acta General de Graduación número 32, folio 29.

Sin embargo, al contrastar ese diploma con el acta oficial de graduación entregada por la institución educativa, Caracol Radio encontró una diferencia fundamental: en el registro aparecen los nombres de los 14 estudiantes que recibieron el título ese día, pero Luz Verónica Estrada Holguín no figura entre ellos.

Es decir, mientras el diploma que aparece a nombre de la representante asegura que se graduó del colegio y señala un acta específica como respaldo, en el documento oficial que relaciona a los bachilleres de esa promoción su nombre no aparece. Esta contradicción pone en entredicho la autenticidad del diploma y del soporte académico presentado a su nombre, y se suma a los demás documentos cuestionados en esta controversia.

Pero hay otro dato que llama la atención. Caracol Radio también conoció un registro del Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), en el que Estrada aparece matriculada en la misma institución educativa durante 2017, pero cursando grado octavo. El sistema registra su retiro y el traslado a otro establecimiento educativo, lo que abre nuevos interrogantes frente al diploma que posteriormente aparece a su nombre, con fecha de graduación del 25 de noviembre de ese mismo año.

No es el primer documento académico bajo cuestionamiento

Este nuevo hallazgo se suma a la controversia por el supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que Estrada habría obtenido en la Universidad Nacional, sede Medellín.

Como ya había informado Caracol Radio, en una comunicación fechada el 23 de octubre de 2025, la Universidad respondió a una solicitud del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) y aseguró que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró ningún registro de que la congresista fuera egresada de ese programa.

Además, la institución afirmó que el registro de diploma presentado ante el COPNIA no había sido expedido por la Universidad y anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades competentes por presunta falsedad en documento público.

A estos cuestionamientos se suma el caso de la tarjeta profesional, sobre la cual el COPNIA confirmó que no fue expedida por esa entidad.

Por ahora, las inconsistencias documentales conocidas por Caracol Radio abren nuevos interrogantes sobre los títulos académicos presentados por la representante. Está pendiente conocer su respuesta frente a estos señalamientos.

Estos son los documentos:

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