La Gobernación de Caldas sigue esperando recursos del Fondo Milagro para la etapa de reconstrucción

En entrevista de 6 AM W, pasó el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez y se refirió al Fondo Milagro, donde tres meses después del terremoto, aún siguen esperando recursos y siguen solventando mediante sus propios medios y recursos, mientras el Gobierno Nacional, los escucha y logran obtener los recursos que les prometieron desde el día de la tragedia.

Afirmó que con recursos propios han logrado entregar subsidios de arrendamiento y herramientas del banco de materiales a los habitantes afectados en el departamento, aunque reconoció que han recibido cerca de $ 20.000 millones de la UNGRD, de los cuales se han destinado $ 7.000 para complementar dichas ayudas.

“Por nuestra cuenta, hemos utilizado recursos de la gobernación movilizando los dineros de las secretarías, estamos gestionando ante la asamblea un empréstito por $ 100.000 millones, que es la capacidad de endeudamiento. Gracias al saneamiento fiscal efectuada hace seis meses, recibimos $ 84.000 millones del FOMAG y FONPET para invertir, exclusivamente, en infraestructura educativa y estamos organizando cómo hacer para atender las afectaciones en viviendas y centros hospitalarios”.

El mandatario departamental aseguró que no han llegado dineros del gobierno nacional para grandes obras. Comentó que han presentado al Fondo milagro proyectos por $ 320.000 millones para centros de desarrollo infantil, instituciones educativas, hospitales, pero aún esperan la respuesta al respecto.

“Seguimos buscando recursos de distintas entidades. Por ejemplo, Argos nos donó 100 viviendas y ya iniciamos la construcción de las 10 primeras en Neira. Susuerte, empresa de chance legal en Caldas, hizo lo mismo con 23 viviendas que se construyen actualmente y, por parte de la Industria Licorera de Caldas, aportó 4 y Eternit, 2. En total, hubo 24.000 inmuebles afectados en el departamento, de ellas 3.500 destruidas en Manizales, 1.500 en Caldas y 663 rurales y, con el empréstito, podemos llegar a 400 viviendas más”, describió Henry Gutiérrez.

Agrega que disponen de varios lotes dispuestos para el gobierno nacional donde se podrán levantar los nuevos hogares para los damnificados. En la capital departamental, hay uno para 880 unidades residenciales; en Belalcázar, Viterbo y San José, existen terrenos cerca a los cascos urbanos para 200 apartamentos.

Escuche la entrevista completa:

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