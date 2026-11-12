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12 nov 2026 Actualizado 19:53

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“Después de 18 meses puedo abrazar a mi papá: hijo de funcionario del CTI secuestrado por el ELN

El conmovedor mensaje de Emiliano López en Caracol Radio tras confirmarse la liberación de su padre, Rodrigo Antonio López, uno de los dos funcionarios de la Fiscalía que estuvieron secuestrados por el ELN en Arauca.

“Después de 18 meses puedo abrazar a mi papá: hijo de funcionario del CTI secuestrado por el ELN

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Viviana Esquivel J.

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Este jueves, 12 de noviembre, en el Noticiero del Mediodía, de Caracol Radio, Emiliano López, hijo de Rodrigo Antonio López Estrada, celebró la liberación de su padre y de otro trabajador de la Fiscalía General de la Nación, quienes permanecían secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca desde el pasado 8 de mayo de 2025.

El joven relató cómo se enteró de la noticia a través de redes sociales, confirmó que ya logró comunicarse con su papá y envió un emotivo mensaje a la espera de reencontrarse con él tras 18 meses de cautiverio.

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