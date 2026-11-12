Se confirman colombianos entre las víctimas tras colapso de edificio en Brooklyn, Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró en declaraciones difundidas por CNN, que hay varias víctimas de nacionalidad colombiana tras el derrumbe de un edificio en Flatbush, Brooklyn.

El colapso, que deja hasta ahora 8 fallecidos y 19 heridos, también deja víctimas de Ecuador, México y Trinidad y Tobago. “Antes de ofrecer más información, quiero dedicar un momento a recordar a aquellos a quienes hemos perdido de forma tan absurda. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, señaló Mamdani.

Las autoridades investigan las causas del colapso del edificio de tres pisos ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, en Brooklyn.