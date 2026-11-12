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12 nov 2026 Actualizado 18:17

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Internacional

Se confirman colombianos entre las víctimas tras colapso de edificio en Brooklyn, Nueva York

El desplome deja hasta ahora 8 muertos muertos y 19 heridos .

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Edificio se cayó en Nueva York. (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró en declaraciones difundidas por CNN, que hay varias víctimas de nacionalidad colombiana tras el derrumbe de un edificio en Flatbush, Brooklyn.

El colapso, que deja hasta ahora 8 fallecidos y 19 heridos, también deja víctimas de Ecuador, México y Trinidad y Tobago. “Antes de ofrecer más información, quiero dedicar un momento a recordar a aquellos a quienes hemos perdido de forma tan absurda. Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, señaló Mamdani.

Las autoridades investigan las causas del colapso del edificio de tres pisos ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, en Brooklyn.

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