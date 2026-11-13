Fiscal celebró liberación de funcionarios secuestrados durante 18 meses por el ELN

Luego de permanecer más de un año en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron liberados Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, adscritos a la dirección de Protección y Asistencia en el departamento de Arauca.

La liberación se produjo este jueves, en medio de un operativo humanitario en el que participaron la Iglesia católica y diferentes organismos nacionales e internacionales, que intervinieron para conseguir que los funcionarios pudieran regresar con sus familias.

Los dos servidores cumplían labores relacionadas con la seguridad de las instalaciones de la Fiscalía y no estaban vinculados a investigaciones judiciales ni integraban grupos operativos de la entidad. Sin embargo, fueron secuestrados por el ELN, que los señaló de supuestamente realizar labores de inteligencia para la fuerza pública.

Tras conocerse su liberación, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre el regreso de los funcionarios y cuestionó las circunstancias en las que fueron privados de la libertad.

“Recupera al fin su libertad; fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse. Su ausencia nos recordó los riesgos que enfrentan nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones y el valor irremplazable de cada persona que integra la Fiscalía; pienso especialmente en sus familias, que soportaron la angustia de no tenerlos cerca, un reconocimiento por cada día de espera sostenida”, dijo la fiscal Camargo.

La jefe del ente acusador también destacó la fortaleza de los familiares durante el prolongado cautiverio y expresó su solidaridad con ellos, luego de los meses de incertidumbre y de las gestiones adelantadas para conseguir la libertad de los dos funcionarios.

“Por la fortaleza y por la entereza, les envío un abrazo cercano y profundamente solidario con el respeto que merece todo lo que han vivido y la satisfacción de saber que finalmente podrán volver a estar juntos. La preocupación por nuestros compañeros nos mantuvo unidos y atentos a las gestiones que podrían contribuir a su liberación”, señaló.

Finalmente, Camargo reconoció el trabajo de las instituciones y organizaciones que participaron en las gestiones humanitarias, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.

“Desde la Fiscalía acompañamos esos esfuerzos dentro de nuestras competencias con la prudencia que exigía la protección de sus vidas, mi gratitud a los servidores y las servidoras que estuvieron pendientes de su cautiverio y de sus familias.

Gracias a la Iglesia católica, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo y a las demás autoridades y organismos humanitarios que participaron y estuvieron dispuestos a contribuir en su liberación”, señaló la fiscal.