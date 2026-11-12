Congresistas demócratas respondieron a la carta del canciller Omar Bula
El texto confirma que el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, se reunió con la embajadora María Consuelo Araújo Castro
Los Demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirmaron a través de la cuenta de X, @HouseForeign, la recepción de la carta enviada por el Canciller, Omar Bula, en la que pide disculpas a los congresistas de ese partido por sus comentarios en redes sociales.
El texto destaca “el compromiso con una sólida alianza entre Estados Unidos y Colombia, así como con el trabajo conjunto con el nuevo gobierno colombiano para impulsar nuestros intereses compartidos, incluidos la seguridad, el desarrollo económico y los derechos humanos.”
En el mensaje, los Demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también reiteran “que preservar el apoyo bipartidista (...) es vital y acoge con beneplácito la reafirmación del compromiso del canciller Omar Bula de preservar y fortalecer ese principio.”
Finalmente, dice que “en el próximo Congreso, @RepGregoryMeeks, continuará trabajando para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, fortalecer nuestras democracias e impulsar la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”.