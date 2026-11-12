Congresistas demócratas respondieron a la carta del canciller Omar Bula

Los Demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confirmaron a través de la cuenta de X, @HouseForeign, la recepción de la carta enviada por el Canciller, Omar Bula, en la que pide disculpas a los congresistas de ese partido por sus comentarios en redes sociales.

El texto destaca “el compromiso con una sólida alianza entre Estados Unidos y Colombia, así como con el trabajo conjunto con el nuevo gobierno colombiano para impulsar nuestros intereses compartidos, incluidos la seguridad, el desarrollo económico y los derechos humanos.”

En el mensaje, los Demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes también reiteran “que preservar el apoyo bipartidista (...) es vital y acoge con beneplácito la reafirmación del compromiso del canciller Omar Bula de preservar y fortalecer ese principio.”

Finalmente, dice que “en el próximo Congreso, @RepGregoryMeeks, continuará trabajando para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, fortalecer nuestras democracias e impulsar la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas”.