Alcalde Dumek Turbay dio inicio al Gran Desfile de Independencia con la lectura del bando

Con un llamado a celebrar la historia, las tradiciones y el orgullo de ser cartageneros, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezó la lectura oficial del Bando, acto simbólico que dio inicio al Gran Desfile de Independencia del 11 de Noviembre, en el marco de la conmemoración de los 215 años de la Independencia de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La ceremonia se realizó puntualmente a las 10:00 de la mañana, frente al edificio San Sebastián, en el barrio Marbella, convirtiéndose en la hora de inicio más temprana que ha tenido el Gran Desfile en toda su historia. Desde este punto, el mandatario leyó el decreto simbólico que convoca a cartageneros y visitantes a disfrutar de las fiestas en paz, alegría, sana convivencia y civismo.

El acto estuvo acompañado por la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón Vásquez; la gerente de Corfiestas, Cindy Ortiz; los Grandes Lanceros, la Reina de la Independencia, los Lanceros Guardianes y los actores festivos, quienes se unieron a esta manifestación de identidad y memoria colectiva.

Un llamado a celebrar la historia y las raíces cartageneras

Durante su intervención, el alcalde Dumek Turbay invitó a los ciudadanos a recordar la gesta del 11 de noviembre de 1811 y a reconocer el papel que tuvieron los distintos sectores sociales en la proclamación de la Independencia absoluta de Cartagena.

“Tal como sucedió el 11 de noviembre de 1811, hoy, 215 años después, todos los cartageneros y cartageneras, sin distingos, nos unimos en una sola voz para evocar el momento que marcó nuestro destino y reafirmar las raíces más profundas de nuestra identidad. Por eso, hoy es tiempo de celebrar, conmemorar y festejar en sana convivencia, alegría, civismo y paz”, expresó el mandatario.

El alcalde también recordó a quienes hicieron parte de aquella gesta histórica, desde intelectuales, comerciantes y artesanos hasta ciudadanos del común y los lanceros que partieron desde Getsemaní para exigir la proclamación del Acta de Independencia.

Una celebración que exalta el patrimonio y el talento local

En su discurso, el mandatario distrital destacó la dimensión cultural y artística que tendrá el desfile, con la participación de 22 carrozas, 165 comparsas y más de 11.000 artistas, quienes llevarán a la Avenida Santander una muestra de las expresiones que conforman la identidad de Cartagena.

“Los invito a admirar y disfrutar de este imponente encuentro que recoge toda nuestra cultura, que da cuenta de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Hoy tenemos 22 carrozas, 165 comparsas y más de 11.000 artistas, todos abrazados en la gran verbena popular y colectiva de nuestras Fiestas de Independencia”, manifestó Turbay Paz.

El mandatario resaltó, además, que esta celebración, reconocida como patrimonio de la nación, es una oportunidad para compartir la riqueza cultural de Cartagena con quienes llegan desde diferentes regiones de Colombia y otros lugares del mundo.

Cartagena declara días cívicos y le da paso al Gran Desfile

Como parte de la lectura del Bando, el alcalde anunció el Decreto 0478, mediante el cual se declararon días cívicos el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre de 2026 en el territorio del Distrito de Cartagena, incluyendo sus zonas corregimental e insular, con ocasión de la conmemoración de los 215 años de la Independencia absoluta.

Con la lectura del decreto simbólico y el llamado del mandatario a vivir las fiestas con orgullo y responsabilidad, quedó oficialmente abierto el Gran Desfile de Independencia, que inició puntualmente sobre la Avenida Santander.

El primer bloque está integrado por las autoridades y organismos participantes, entre ellos el Cuerpo de Bomberos y la Banda de Paz de la Armada Nacional, acompañados por Lucho Colombia y los zanqueros, dando paso a una jornada en la que el folclor, la música, las comparsas y las carrozas llenarán de color el recorrido.

“Ahora sí, Cartagena. A partir de este momento, la instrucción y la orden es a gozar, a disfrutar la fiesta. ¡Que viva Cartagena de Indias y su gente!”, concluyó el alcalde.